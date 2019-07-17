روسيا قد تطلق أقمارا سعودية إلى الفضاء

اعلنت مصادر لوكالة "نوفوستي" أن السعودية قد تستعين بروسيا لإطلاق عدد من أقمارها الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.

وتبعا للوكالة فإن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية كان قد ناقش مواضيع التعاون في شؤون الفضاء بين البلدين، وتحديدا عزم السعودية على الاستعانة بصواريخ الفضاء الروسية في إيصال أقمار صناعية تابعة لها إلى الفضاء.

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كما أشار نص البيان النهائي للاجتماع إلى أن مشروع إطلاق الأقمار الصناعية السعودية الصغيرة التي يبلغ وزنها أقل من 500 كلغ إلى مدارات الأرض المنخفضة بواسطة صاروخ فضاء روسي قد تصل كلفته إلى 30 مليون دولار.

وتبعا للمعلومات تجري حاليا مشاورات بين الخبراء من صندوق الاستثمار المباشر الروسي والخبراء في صندوق الاستثمار الحكومي السعودي لتقييم جدوى المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت سابقا عددا من الأقمار الصناعية السعودية باستخدام صواريخ "بروتون" الثقيلة، كأقمار ArabSat، واستعملت صواريخ "دنيبر" لإطلاق أقمار SaudiSat و SaudiComsat الصغيرة التابعة للسعودية أيضا.

المصدر: فيستي