طالبة تفقد وعيها في اجتماع مع بوتين

شهد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع طلاب جامعة أورال الفدرالية أمس الثلاثاء، حادثا تطلب "تدخلا" سريعا.

فخلال الاجتماع، أغمي على إحدى الطالبات فقطع بوتين حديثه وطلب من الحضور التدخل وإسعافها.

وقال بوتين: "أعتقد أنه لم يحدث أي شيء مرعب لها... انقلوها وابحثوا عن طبيب"، فهرعت نائبة رئيس الحكومة الروسية للشؤون الاجتماعية تاتيانا غوليكوفا للمساعدة وطلب الإسعاف.

ولاحقا أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الطالبة أغمي عليها وأن الفريق الطبي المرافق للرئيس أسعفها وحالتها الصحية تحسنت سريعا.

المصدر: وكالات