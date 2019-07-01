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مقتل رجل أمن باعتداء مسلح في الشيشان

أخبار روسيا

مقتل رجل أمن باعتداء مسلح في الشيشان
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رجال أمن في الشيشان
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قتل شرطي في جمهورية الشيشان الروسية، اليوم الاثنين، جراء اعتداء مسلح على حاجز أمني في أحد طرقات الجمهورية.

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وقالت وزارة الداخلية في الشيشان، لوكالة "تاس" الروسية، إن الحادث وقع الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين، في أحد الحواجز الأمنية بمنطقة أتشخوي مارتان (غرب الجمهورية). وأوضحت الوزارة أن رجلا مجهولا دنا من أحد رجال الشرطية عند الحاجز وأصابه بطعنة سكين، قبل أن يلقي قنبلة يدوية في المكان.

وأشارت الوزارة إلى أن المهاجم رمى قنبلة يدوية قبل أن يُقتل برصاص رجال الأمن. أما الشرطي المعتدى عليه، فقد لقي حتفه متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.

وجرى إرسال محققين إلى مكان الحادث، والجهود جارية حاليا لمعرفة هوية المهاجم.

المصدر: وكالات

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