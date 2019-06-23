تصفية مسلح بسكين أصاب رجلي أمن في الشيشان

أصيب شخصان من الأجهزة الأمنية في عاصمة جمهورية الشيشان الروسية غروزني، في هجوم بسكين نفذه مجهول، وفقا لما أوردته وزارة الداخلية التابعة للجمهورية اليوم الأحد.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أحد المصابين شرطي والآخر فرد من الحرس الوطني الروسي، مشيرة إلى أن المهاجم قتل في مكان الحادث.

وقالت في بيان: "أوقف ضابط شرطة تابع لإدارة السير لدى وزارة الداخلية سيارة هيونداي في شارع أ. شاريبوف، ورد سائقها على طلب تقديم الأوراق الثبوتية بتوجيه طعنات وأصاب شرطيا وضابطا من الحرس الوطني الروسي".

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وأضاف البيان أنه جرى تحييد المهاجم عبر إطلاق النار عليه.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه عثر داخل سيارة المهاجم على بندقية ذات سبطانة ملساء، مؤكدة تحديد هوية المهاجم والوقوف على جميع ظروف الحادث.

المصدر: تاس