هيئة التعاون العسكري: روسيا جاهزة لتوريد "إس-400" لإيران لكنها لم تتلق أي طلب إيراني بهذا الشأن

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، اليوم الجمعة، أن روسيا جاهزة لتوريد المنظومة الصاروخية "إس-400" لإيران، لكنها لم تتلق أي طلب من طهران بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الإعلامي للهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني خلال منتدى "آرميا-2019": "نحن متاحون للحوار حول توريد المنظومة الصاروخية "إس-400" (تريومف)، بما في ذلك لإيران، خصوصا وأن هذا النوع من التقنيات لا يقع تحت القيود المفروضة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر في 20 يونيو عام 2015. ولم نتلق حتى الآن أي طلب رسمي من الشركاء (الإيرانيين) بهذا الصدد".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" سابقا عن مصدرين مطلعين أن روسيا رفضت طلبا إيرانيا حول توريد أنظمة "إس-400" لها.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الموجة الجديدة من تصعيد التوتر الذي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية انتهكت الأجواء الإيرانية بالقرب من المدخل إلى الخليج العربي. وفيما بعد أكد البنتاغون إسقاط طائرته المسيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحادث وقع في الأجواء الدولية.

المصدر: نوفوستي