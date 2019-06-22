روسيا توسع حدودها الجغرافية رسميا

ستقوم المجموعة الهيدروغرافية التابعة لأسطول شمال الروسي، في عام 2019، بإدخال تعديلات على خريطة روسيا وضم عدة جزر اكتشفت مؤخرا في منطقة القطب الشمالي إليها.

ونقلت وكالة "تاس" عن أليكسي كورنيس، رئيس قسم المجموعة الهيدروغرافية في أسطول الشمال قوله: "هناك ست أو سبع جزر، سيتم تأكيد وجودها خلال البعثة الاستكشافية. والكبرى بينها، يبلغ طولها، على الأغلب، أكثر من 500 متر".

وأشار كورنيس، إلى أن مناطق اليابسة غير المعروفة سابقا، ظهرت بعد أن تراجعت الكتل الجليدية عنها بسبب الاحتباس الحراري.

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ونوه بأن الصور الملتقطة من الفضاء، تثبت وجود هذه الجزر في قوام أرخبيل "نوفايا زيملا" في المنطقة القطبية الشمالية.

وقال: "لكن سيتم اعتبار الجزر مكتشفة رسميا، عندما تدوس عليها أقدام أعضاء البعثة الهيدروغرافية. علينا التحقق، هل هذه أرض يابسة ثابتة فعلا أو قطع من الجبال الجليدية".

ووفقا للخطة، ستتوجه البعثة المذكورة إلى المنطقة، في الفترة بين أغسطس وسبتمبر من العام الحالي.

وفي نوفمبر 2018، أفادت الأنباء، بأن أسطول الشمال الروسي، سيرسل بعثة متكاملة في عام 2019 إلى أرض "فرانس جوزيف".

المصدر: تاس