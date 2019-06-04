غواصات ذرية روسية تتدرب على إطلاق الصواريخ من تحت الجليد

قال المتحدث باسم الأسطول الشمالي الروسي العقيد البحري، فاديم سيرغا، إن أطقم غواصات "تولا"، "نوفوموسكوفسك" و"سيفيرودفينسك" الذرية الروسية أجرت تدريبات في منطقة القطب الشمالي.

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حيث تدرب أفراد أطقم الغواصات على استخدام أسلحتها من تحت الجليد والبحث على ثقوب في الجليد ومناطق ذات جليد قليل السماكة والطفو فيها.

هذا وأعلن قائد الأسطول الشمالي الروسي اللواء البحري، ألكسندر مويسييف، أن مهندسي الأسطول أنجزوا مشروع إنشاء معسكر في بلدة تيكسي في إقليم ياكوتيا الشمالي الشرقي، حيث ستنشر فيه وحدات لواء الدفاع الجوي الذي أوكلت إليه مهمة حماية أجواء الدرب البحري الشمالي.

وأكد اللواء البحري أن منطقة القطب الشمالي كانت ولا تزال مسؤولية الأسطول الشمالي ذات الأولوية والتي تستخدم فيها سفن وغواصات الأسطول أسلحتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا