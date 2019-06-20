بوتين: نسبق الدول الأخرى بخطوتين في الأسلحة رغم خفضنا الإنفاق الدفاعي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا، وعلى الرغم من خفضها الإنفاق العسكري، تتقدم على الدول الأخرى في مجال الأسلحة.

وقال بوتين، خلال الخط المباشر مع المواطنين اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الروسية تعد البلاد للحرب: "إذا كنت تريد السلام فيجب الاستعداد للحرب".

وشدد بوتين مع ذلك على أن روسيا هي الدولة الوحيدة من القوى العالمية العظمى التي تخفض إنفاقها الدفاعي، مشيرا إلى أن هذا المعدل يصل في العام الحالي 2.9 بالمئة، بينما كان يبلغ في العام 2017 3.4 بالمئة.

وأضاف بوتين: "لا توجد دولة كبرى أخرى تتخذ مثل هذا الإجراء... لكن على الرغم من هذا المستوى المنخفض للإنفاق العسكري إلا أننا نضمن الحفاظ على المعادلة العسكرية والنووية بل ونسبق منافسينا بخطوتين".

وشدد بوتين على أن روسيا تمتلك أسلحة حديثة، لا يوجد مثيل لها لدى أي دولة أخرى في العالم، معتبرا أن هذا الأمر يبعث على الفخر، وأوضح الرئيس الروسي أن الحديث يدور عن الأسلحة فرط الصوتية، وهو المجال الذي تتقدم فيه روسيا على باقي الدول.

المصدر: وكالات