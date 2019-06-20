بوتين: مستعدون للحوار مع ترامب ويجب أن نرد على الهجمات الإلكترونية الأمريكية على روسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للحوار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأكد ضرورة الرد على الهجمات الإلكترونية الأمريكية التي تتعرض لها روسيا.

وقال بوتين خلال الخط المباشر مع المواطنين اليوم: "الحوار الدائم شيء جيد وملح. وفي حال إبداء الجانب الأمريكي مصلحته في ذلك، فإننا بالطبع مستعدون للحوار".

وأضاف: "لاسيما وأن هناك مواضيع يجب أن نبحثها بما في ذلك في مجال الأمن الدولي ونزع السلاح، علما بانتهاء سريان المعاهدة الثالثة للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، وكذلك في ما يخص ترتيب علاقات ثنائية طبيعية بين البلدين في كل المجالات".

وشدد بوتين على أن ترامب مضطر للعمل انطلاقا من الأوضاع الداخلية في بلاده، معتبرا أن العلاقات بين البلدين ستشهد مزيدا من الصعوبات بسبب انطلاق الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، لفت بوتين إلى ضرورة التعامل مع الهجمات الإلكترونية الأمريكية التي تتعرض لها منشآت الطاقة الروسية، مشيرا إلى أنه يجب الرد عليها.

وأكد أن روسيا طرحت على الجانب الأمريكي مبادرة لوضع قواعد العمل في الفضاء الإلكتروني، بلا رد.

المصدر: RT