بوتين يربط قضية البحارة الأوكرانيين بمصير المعتقلين الروس لدى كييف

ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية البحارة الأوكرانيين الموقوفين لدى روسيا إثر حادث مضيق كيرتش، بمصير مواطني بلاده المعتقلين في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال الخط المباشر مع المواطنين اليوم الخميس: "يجب حل هذه القضية بشكل متكامل. وقبل القيام بذلك يجب علينا التفكير في كيفية تقرير مصير هؤلاء الأشخاص الذين يهموننا، وبينهم مواطنو روسيا الذين يعيشون في أوضاع مماثلة في أوكرانيا".

وأكد بوتين أن هذه القضية يعمل عليها من الجانب الأوكراني السياسي المعروف فيكتور ميدفيدشوك بتكليف من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

وتابع: "هو طرح مؤخرا خلال اتصاله بنا مسألة الإفراج عن البحارة الأوكرانيين الموقوفين لدينا على خلفية حادث مضيق كيرتش، كما طرح مسألة إخلاء سبيل بعض الأشخاص الآخرين، الذين تمت إدانتهم وهم قيد السجن في روسيا".

المصدر: وكالات