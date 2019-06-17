بيسكوف: واشنطن لم تضع حتى الآن مقترحات لمحادثات بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأمريكي لم يصغ بعد مقترحات لإجراء محادثات محتملة بين الزعيمين الروسي والأمريكي خلال قمة مجموعة العشرين باليابان.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "لا أخبار بخصوص اجتماع كامل محتمل بين الرئيسين بوتين وترامب في أوساكا (اليابان)، وهذا يعني أن الجانب الأمريكي لم يضع حتى الآن أي مبادرات أو مقترحات بشأن هذا الموضوع".

وأضاف: "بالطبع، بالنظر إلى أن الرئيس ترامب والرئيس بوتين، سيشاركان في قمة مجموعة " العشرين"، لا يمكن بالتالي، على أي حال استبعاد محادثتهما المختصرة "على الأقدام"، لكن هذا لا يمكن اعتباره اجتماعا كاملا"​​​.

وأكد الكرملين، أمس الأحد، استعداده لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، قبيل قمة "مجموعة العشرين"، لكنه أشار إلى عدم وجود إشارات من واشنطن حول هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي