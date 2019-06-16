بيسكوف: مستعدون لتنظيم لقاء بوتين - ترامب قبيل قمة "العشرين"

أكد الكرملين استعداده لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، قبيل قمة "مجموعة الـ 20"، لكنه أشار إلى عدم وجود إشارات من واشنطن حول هذا الموضوع.

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وفي تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان هناك موعد لعقد لقاء متكامل بين بوتين وترامب: "يمكن تنظيم ذلك حتى قبل يوم من بدء أعمال مجموعة العشرين، لكن لا يسعنا سوى أن نقر بأننا لم نر حتى الآن أي مبادرة بهذا الشأن من الجانب الأمريكي".

وسابقا كشف بيسكوف أن قمة "العشرين" المزمع عقدها في مدينة أوساكا اليابانية ستتيح لبوتين وترامب فرصة لتبادل أطراف الحديث، لكنه أشار إلى أن مثل هذا اللقاء العابر لن يسمح للرئيسين ببحث القضايا العالقة بين الدولتين.

وجرى اللقاء الأول بين بوتين وترامب أثناء قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ في يوليو 2017، وتلته قمتهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوليو 2018، ولقاء مقتضب بينهما على هامش قمة "مجموعة العشرين" في بوينس آيرس في نوفمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي