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سفينة حربية أمريكية تقطع الطريق أمام سفينة روسية مضادة للغواصات في بحر الصين الشرقي

أخبار روسيا

سفينة حربية أمريكية تقطع الطريق أمام سفينة روسية مضادة للغواصات في بحر الصين الشرقي
Sputnik
السفينة الروسية المضادة للغواصات أدميرال فينوغرادوف - أرشيف
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أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي بأن السفينة الحربية الأمريكية "تشانسيلورزفيل"، قطعت فجأة مسار السفينة الروسية الثقيلة المضادة للغواصات الـ"أميرال فينوغرادوف" في بحر الصين الشرقي.

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وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي بأن الحادث وقع عند الساعة 6:35 بتوقيت موسكو، حيث غيّرت السفينة الحربية الأمريكية "تشانسيلورزفيل" بشكل مفاجئ اتجاهها ومرت على بعد 50 مترا من السفينة الروسية، واضطر طاقم السفينة الروسية لتفادي الاصطدام بالمناورة التي تقتضيها حالات الطوارئ.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي إنه "تم إرسال احتجاج إلى قيادة السفينة الأمريكية عبر الموجة الدولية بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة".

 المصدر: "نوفوستي"

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