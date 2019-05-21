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الأمن الروسي يحذر من تجنيد ذوي الإرهابيين الذين عادوا إلى أوطانهم

أخبار روسيا

الأمن الروسي يحذر من تجنيد ذوي الإرهابيين الذين عادوا إلى أوطانهم
Reuters ISSAM ABDALLAH
أرشيف
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أعلن مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الإرهابيين الدوليين ينوون استخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين للقيام بأعمال إرهابية.

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وقال بورتنيكوف في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس رؤساء أجهزة الأمن والهيئات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة التي افتتحت أعمالها في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم الثلاثاء: "نعرف عن نوايا زعماء المنظمات الإرهابية الدولية لاستخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين، الذين أعيدوا مؤخرا بشكل جماعي إلى أوطنهم، لأغراضهم الإرهابية".

وأضاف: "من الضروري القيام بأعمال مراقبة دقيقة لهذه الفئة لتحديد الانتحاريين المحتملين والأشخاص الذين يقومون بالدعاية الإيدولوجية" للتنظيم.

المصدر: نوفوستي

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