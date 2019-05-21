الأمن الروسي يحذر من تجنيد ذوي الإرهابيين الذين عادوا إلى أوطانهم

أعلن مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الإرهابيين الدوليين ينوون استخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين للقيام بأعمال إرهابية.

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وقال بورتنيكوف في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس رؤساء أجهزة الأمن والهيئات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة التي افتتحت أعمالها في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم الثلاثاء: "نعرف عن نوايا زعماء المنظمات الإرهابية الدولية لاستخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين، الذين أعيدوا مؤخرا بشكل جماعي إلى أوطنهم، لأغراضهم الإرهابية".

وأضاف: "من الضروري القيام بأعمال مراقبة دقيقة لهذه الفئة لتحديد الانتحاريين المحتملين والأشخاص الذين يقومون بالدعاية الإيدولوجية" للتنظيم.

المصدر: نوفوستي