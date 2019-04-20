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حرائق الغابات تدمر 109 منازل شرق سيبيريا الروسية

أخبار روسيا

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أفاد المركز الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية بأن الحرائق الطبيعية أسفرت عن تدمير 109 بيوت في إقليم  زابايكالسكي (ما وراء بحيرة البايكال).

وشملت النيران التي زادت الرياح الشديدة من انتشارها  15 تجمعا سكنيا محليا وأسفرت عن تدمير 90 مسكنا و19 منزلا غير مأهول بالإضافة إلى إصابة 342 شخصا بمن فيهم 53 طفلا.

وأضافت الوزارة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد كل الحرائق تقريبا في المنطقة المنكوبة باستثناء قرية واحدة، مشيرة إلى أنه تتم حاليا عملية رفع الأنقاض.

المصدر: إنترفاكس

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