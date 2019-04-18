الكرملين: لم نطلع بعد على تقرير مولر

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين لم يطلع بعد على تقرير المحقق الخاص الأمريكي، روبرت مولر، بشأن "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا، لم يتم الاطلاع عليه بعد".

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وأضاف أنه "يجب تصفحه (التقرير) وفهم ما إذا كان يتضمن شيئا يستحق التحليل"، قبل إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بهذا الأمر.

وسابقا اليوم الخميس، أكد المدعي العام (وزير العدل) الأمريكي، ريتشارد بار، عدم حدوث أي تآمر بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو أي مواطن أمريكي آخر، مع السلطات الروسية أثناء انتخابات العام 2016. كما شكر بار المحقق الخاص على قيامه بـ"الكشف عن طابع مساعي روسيا للتدخل في عمليتنا الانتخابية".

وخاض مولر، منذ مايو 2017، تحقيقات في تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، شملت أيضا شبهات بشأن حصول "تواطؤ" بين ترامب وحملته الانتخابية مع السلطات الروسية، ومحاولاته عرقلة سير التحقيقات.

نفت موسكو مرارا، وعلى مستويات مختلفة، أي ضلوع لها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية أو تواطؤها مع ترامب.

المصدر: نوفوستي