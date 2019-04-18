وزير العدل الأمريكي: تحقيق مولر لم يسجل أي تعاون بين عملاء روس وحملة ترامب الانتخابية

قال وزير العدل الأمريكي بيل بار يوم الخميس، إن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في "تدخل روسيا" بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، لم يسجل أي تعاون بين عملاء روس وحملة ترامب.

إقرأ المزيد

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن تقرير مولر لم يشر إلى تواطؤ بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا.

وأشار الوزير في كلمته إلى أنه لا توجد أدلة كافية تدل على أن ترامب حاول عرقلة مجرى العدالة.

وأكد بيل بار في كلمته، أن البيت الأبيض تعاون مع تحقيقات روبرت مولر، وقدم كل ما طُلب منه.

وأفاد وزير العدل الأمريكي في السياق، بأنه سيتم حجب بعض المعلومات الواردة في تقرير المحقق مولر نظرا لحساسيتها.

ومنذ إطلاق التحقيق الذي تولاه مولر في مايو 2017 أصر الرئيس الأمريكي على أنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.

ومنذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر 2016 واجه ترامب، الذي ترشح عن الحزب الجمهوري، اتهامات واسعة من قبل المعسكر الديمقراطي بالتواطؤ مع روسيا التي زُعم أنها تدخلت في السباق الرئاسي لصالحه.

إقرأ المزيد

وذكر المدعي العام الأمريكي ويليام بار، يوم 24 مارس الماضي، في رسالة وزعها بين أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام، وتشمل خلاصة التحقيق الذي أنجزه قبل يومين من ذلك، أن "المحقق الخاص لم يرصد أن أيا من المواطنين الأمريكيين أو المسؤولين في الحملة الانتخابية لترامب دخلوا في تواطؤ مع الحكومة الروسية أو نسقوا معها من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016".

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والعلاقات "السرية" بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.

هذا، وقد نفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السباق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات