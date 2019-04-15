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الكنيسة الروسية: حريق نوتردام مأساة للعالم المسيحي بأسره

أخبار روسيا

الكنيسة الروسية: حريق نوتردام مأساة للعالم المسيحي بأسره
Reuters PHILIPPE WOJAZER
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وصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس بأنه مأساة بالنسبة للعالم المسيحي بأسره.

وقال سكرتير قسم العلاقات الخارجية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لشؤون العلاقات مع الكنائس المسيحية القس ستيفان إيغومنوف لوكالة "نوفوستي" إن "الكنيسة الأرثوذكسية تلقت بحزن بالغ الأنباء عن الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس".

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وتابع: "هذه مأساة بالنسبة للعالم المسيحي بأسره ولجميع من يقدرون الأهمية الثقافية لهذه الكنيسة".

وأعرب عن أمله بألا يكون إكليل الشوك للمسيح المخلص، الذي يحفظ في الكاتدرائية قد تضرر، جراء الحريق.

ويأتي ذلك بعد أن اندلع حريق في أحد أشهر المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية كاتدرائية نوتردام الكاثوليكية المدرجة على قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو، والتي يعود بناؤها إلى القرن الـ 12.

المصدر: نوفوستي

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