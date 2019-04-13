الأمن الروسي يقضي على داعشيين في غربي سيبيريا

نفذ الأمن الروسي عملية خاصة في مدينة تيومين غربي سيبيريا، بعد رصد تحركات مشبوهة لاثنين من العناصر الهدامة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، انتهت بتصفيتهما وإجهاض خططهما الجهنّمية.

Тюмень сейчас выглядит вот так. Там проходит спецоперация – местное ФСБ ловит террористов ИГИЛ, которые готовили теракты в городе на ближайшее время. pic.twitter.com/jMBNiVjxX9 — baza (@bazabazon) 12 апреля 2019 г.

المصدر: وكالات