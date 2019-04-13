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الأمن الروسي يقضي على داعشيين في غربي سيبيريا

أخبار روسيا

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نفذ الأمن الروسي عملية خاصة في مدينة تيومين غربي سيبيريا، بعد رصد تحركات مشبوهة لاثنين من العناصر الهدامة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، انتهت بتصفيتهما وإجهاض خططهما الجهنّمية.

المصدر: وكالات

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