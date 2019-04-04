أجرت قوات المدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى الروسية تدريبات واسعة النطاق في مناطق سيبيريا والأورال، وفي طاجيكستان.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الوسطى، أن التدريبات التي شارك فيها أكثر من 7 آلاف عسكري، جرت بالتزامن في ميادين التدريب في مقاطعات كيميروفو وأورينبورغ وتشيلابينسك وفي مناطق تبعد 40 كلم عن العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

واستخدمت خلال التدريبات راجمات الصواريخ من نوعي "غراد" و"أوراغان" والمدافع الآلية الثقيلة من نوع "مالكا" ومدافع الهاون الثقيلة من نوع "تولبان" ومدافع الهاوتزر من نوعي "مستا" و"غفوزديكا".

وتم التدرب على تدمير مراكز القيادة وقوات العدو الافتراضي على مسافات تصل إلى 20 كلم، وإسناد القوات أثناء تنفيذها لمهامها.

المصدر: RT