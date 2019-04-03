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لقطات من مناورات عسكرية ضخمة في القرم

أخبار روسيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات فيديو، من المناورات العسكرية الضخمة في القرم التي جرت في الفترة من الـ25 إلى الـ 28 من مارس، وشاركت فيها قوات الإنزال الجوي والبحري الروسية.

وشارك في هذه المناورات واسعة النطاق، أكثر من 1500 عسكري، و300 قطعة من المعدات العسكرية، وسفن إنزال كبيرة تابعة لأسطول البحر الأسود، وكذلك طائرات حربية ومروحيات.

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ونقلت سفينتا "تسيزار كونيكوف" و"آزوف"، العسكريين والمعدات الحربية، إلى ميدان الرمي والتدريب "أبوك". ونفذ المظليون وفقا لسيناريو المناورات، هبوطا على شريط ساحلي يجهلون معالمه، ودمروا "معسكرا إرهابيا مفترضا".

المصدر: لينتا رو

 

 

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