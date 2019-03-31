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مناورات ضخمة في روسيا بمشاركة 4 آلاف عسكري

أخبار روسيا

مناورات ضخمة في روسيا بمشاركة 4 آلاف عسكري
Rostec.ru
راجمة الصواريخ "اوراغان " البعيدة المدى
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أفاد قسم المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، بأن 4 آلاف عسكري من قوات الصواريخ الاستراتيجية سيشاركون في تدريبات شاملة في مقاطعة تفير الشهر القادم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن "أكثر من 4 آلاف من عسكريي قوات الصواريخ الاستراتيجية ونحو 400 عربة سيشاركون في تدريبات شاملة مع تشكيلات بولوغوفسكي للصواريخ مطلع شهر أبريل المقبل".

وأضاف البيان أن "العسكريين سيعملون على تحقيق أعلى مستويات الاستعداد القتالي، والقيام بالمناورات على طرق الدوريات القتالية، والتصدي للتشكيلات التخريبية والقصف بالأسلحة عالية الدقة".

ونوهت وزارة الدفاع إلى أن "أطقم مروحيات مي-8، ستقوم بتغطية مناطق تمركز القوات وقيام موقع قيادة القوات الجوية بالقوات المسلحة بتنفيذ مهام توصيل الأوامر إلى مراكز قيادة الجيش بوحدة فلاديمير للصواريخ".

إضافة إلى ذلك ستقوم القوات المشاركة بأداء المهام القتالية في ظروف المراقبة الإلكترونية النشطة والإجراءات المكثفة للعدو في المناطق التي تتمركز فيها القوات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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