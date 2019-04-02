توكايف: تطوير التحالف مع روسيا أولوية لنا

أكد الرئيس الكازاخستاني الجديد قاسم جومارت توكايف أن تطوير التحالف مع روسيا له مكانة خاصة بين أولويات كازاخستان.

وقال توكايف في تصريح لصحيفة "كومرسانت" الروسية، نشر اليوم الثلاثاء: "توجد أهداف خاصة ضمن منظومة الأولويات. وأقصد هنا تطوير التحالف مع روسيا، الأمر الذي لا يمنع طبعا تطوير التعاون مع دول أخرى".

وأضاف توكايف أن اختياره روسيا كأول دولة سيزورها له "أكثر من معنى".

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وتولى رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني السابق قاسم جومارت توكايف مهام الرئاسة في البلاد عقب إعلان رئيس كازاخستان الأول نور سلطان نزاربايف استقالته يوم 20 مارس الماضي.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل رئيس كازاخستان في موسكو يوم الأربعاء لمناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تفعيل التكامل على الصعيد الأوراسي. وستكون هذه أول زيارة خارجية لرئيس كازاخستان الجديد.

المصدر: نوفوستي