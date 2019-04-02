موسكو الوجهة الأولى للرئيس الكازاخي الجديد

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يعتزم زيارة موسكو في الـ3 من أبريل بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وذكر الكرملين أن مباحثات بوتين وتوكايف ستركز على القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيز عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي، فضلا عن القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي.

وهذه أول زيارة خارجية لتوكايف بعد توليه منصبه رئيسا لكازاخستان، خلفا للرئيس نور سلطان نزاربايف المتنحي في الـ20 من مارس الماضي.

المصدر: "إنترفاكس"