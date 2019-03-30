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روسيا تطلق طائرة شحن عسكرية جديدة وتنشر فيديو لها

أخبار روسيا

روسيا تطلق طائرة شحن عسكرية جديدة وتنشر فيديو لها
Sputnik
طائرة النقل العسكرية الروسية الجديدة من طراز IL-112V
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أقلعت طائرة الشحن العسكرية الروسية الجديدة IL-112V "إليوشين" في أول تحليق لها من مطار مصنع الطائرات الموحد في مقاطعة فورونيج وسط روسيا، وعادت بسلام بعد ثلاث ساعات من الطيران.

وذكر مصدر مطلع لمراسل تاس، أن التحليق استمر 45 دقيقة، وأن الطائرة حامت في 3 دورات فوق المدينة وبسرعة وسطية 250 كم في الساعة.

ومع الطائرة المذكورة، انطلقت طائرة مختبر من طراز 114 -IL المصممة لاختبار المعدات الإلكترونية في الطائرة الجديدة والوقوف على أداء رادارها، والتصوير الفوتوغرافي والحراري لها.

Il-112V الجديدة، طائرة شحن خفيفة واعدة من الجيل الجديد ومصممة لتحل محل طائرات An-24 وAn-26.

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وتعد Il-112V أول طائرة شحن عسكرية من هذا النوع يتم تصميمها في روسيا بالكامل في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وجميع مكوناتها وطنية الصنع، حيث بدأ العمل على مشروعها منذ 2014.

وتستطيع هذه الطائرة نقل حمولة وزنها 5 أطنان ومخصصة لنقل الأفراد، وشحن المعدات العسكرية والأسلحة.

المصدر: "تاس"

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