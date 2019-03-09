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محرك متميز لـ "طائرة القرن الـ 21" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

محرك متميز لـ
Sputnik
طائرة МС-21 الروسية
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أعلن الأكاديمي، يفغيني كابلوف، المدير العام لمعهد مواد الطيران لعموم روسيا، أن المحرك التوربيني الروسي "PD-14" المخصص لطائرات "МС-21" متوسطة المدى، هو محرك متميز وله مستقبل واعد.

وقال كابلوف في حديث لوكالة نوفوستي: "استخدمت في المحرك 20 مادة جديدة ابتكرها خبراء المعهد. وصنع غطاء المحرك من مادة بوليمير مركب، وهي أرخص من أغطية المحركات المستوردة لطائرات (سوخوي سوبرجيت-100) بمرة ونصف".

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ويعد محرك "PD-14" من الجيل الخامس، وسوف يتم على أساسه إنتاج مولد "8-PD"، بدلا من محركات "Sam-146" و"2 PD-1" المستخدمة في المروحيات، و"35-PD" المستخدم في الطائرات المدنية وطائرات النقل.

وتجدر الإشارة إلى أن نماذج طائرات "МС-21"، التي كان أول طيران لها في عام 2017، مجهزة بمحركات أمريكية من نوع "PW1000G"، ولكن بعد فرض العقوبات على روسيا، توقفت الولايات المتحدة عن تنفيذ العقد، لذلك سوف تزود الطائرات الجديدة بمحركات "PD-14" الروسية المتميزة.

المصدر: لينتا. رو

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