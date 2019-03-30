درون أمريكي يتجسس على سواحل القرم

نفذت طائرة "غلوبال هوك" الاستراتيجية الأمريكية المسيرة استطلاعا في الأجواء المحاذية لشبه جزيرة القرم الروسية أمس الجمعة، حسب مصادر غير رسمية.

وجاء في بيان نشره موقع PlaneRadar لمراقبة التحليق الجوي، أن درونا تابعا للجيش الأمريكي من طراز RQ-4B-40 Global Hawk، انطلق من قاعدة جوية أمريكية في إيطاليا، وتوجه نحو خطوط التماس فوق منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وبعد ذلك، حلق فوق المنطقة المقابلة للساحل الروسي على البحر الأسود.

17:05 мск.

Закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе. Приступил к разведывательному полёту вдоль Черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/wtlu2FVdsG — PlaneRadar (@ua4wiy_) 29 марта 2019 г.

في الآونة الأخيرة، كثّفت طائرات الاستطلاع والطائرات بدون طيار الأجنبية، نشاطها قرب الحدود الروسية وتظهر هذه الطائرات بشكل دوري فوق بحر البلطيق، والأجواء المحاذية لشبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، والقواعد الروسية في سوريا.

إقرأ المزيد

ودعت وزارة الدفاع الروسية الجانب الأمريكي مرارا إلى التخلي عن مثل هذه العمليات الاستفزازية، لكن البنتاغون مستمر في استفزازاته التي يرد عليها الجانب الروسي باستمرار.

المصدر: نوفوستي