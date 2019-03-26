أحدث المقاتلات الروسية تظهر في المعرض الدولي للطيران في ماليزيا

عرض رئيس شركة الصناعات الجوية الروسية، يوري سليوسر، على رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57".

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وقال سليوسر في تصريح للصحفيين خلال فعاليات معرض "LIMA-2019" الدولي للطيران: "نعرض منتجات مرتبطة بتحديث الطائرات الحالية، وطائراتنا الجديدة. عرضنا على السيد مهاتير محمد، سو-35 التي تأتي لتحل مكان الطائرة سو-30 إس إم، وطائرة ميغ-35، والتي نأمل أن يتم تزويد العديد من الدول بها بما في ذلك ماليزيا".

وتابع مسؤول مجمع الصناعات الجوية الروسية المتحدة قائلا: "لكن بالطبع فإن على رأس أحدث منتجاتنا، طائرة الجيل الخامس التي لم نزود بها أحدا حتى الآن، لكننا نأمل في أن يتم ذلك في المستقبل".

يذكر أن "سو-57"، هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، وقد تم تطويرها بواسطة تقنيات التخفي، ويمكن أن تطير بسرعة تفوق الصوت، وقد وضعت أسلحتها داخل الهيكل، وسوف تضم ترسانتها صواريخ أسرع من الصوت، وقد تم اختبار المقاتلة في سوريا بنجاح، ما أكد خصائصها المعلنة.

المصدر: تاس