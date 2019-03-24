أكد مسؤول برلماني روسي أن قانون "الأخبار الكاذبة" لم يطل سريانه "كذبات أبريل" المنشورة من قبل وسائل الإعلام.

إقرأ المزيد

وأعلن نائب رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء مؤسسات الدولة في مجلس الدوما الروسي، دميتري فياتكين، للصحفيين أنه سيسمح وسائل الإعلام بنشر أخبار ساخرة في 1 أبريل دون أن تتخوف من أي عقوبة بموجب القانون المذكور.

وأوضح المسؤول أن هذا القانون لا علاقة له بتقليد " كذبة أبريل"، بل إنه يهدف إلى محاربة "الحالات الصارمة للأخبار الكاذبة عمدا التي تجلب العواقب الوخيمة".

المصدر: Lenta.ru