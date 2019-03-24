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روسيا.. هل يهدد قانون "الأخبار الكاذبة" تقليد "كذبة أبريل"؟

أخبار روسيا

روسيا.. هل يهدد قانون
Sputnik Vladimir Fedorenko
مجلس الدوما الروسي
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أكد مسؤول برلماني روسي أن قانون "الأخبار الكاذبة" لم يطل سريانه "كذبات أبريل" المنشورة من قبل وسائل الإعلام.

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وأعلن نائب رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء مؤسسات الدولة في مجلس الدوما الروسي، دميتري فياتكين، للصحفيين أنه سيسمح وسائل الإعلام بنشر أخبار ساخرة في 1 أبريل دون أن تتخوف من أي عقوبة بموجب القانون المذكور.

وأوضح المسؤول أن هذا القانون لا علاقة له بتقليد " كذبة أبريل"، بل إنه يهدف إلى محاربة "الحالات الصارمة للأخبار الكاذبة عمدا التي تجلب العواقب الوخيمة".

المصدر: Lenta.ru

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