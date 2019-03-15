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كندا تفرض عقوبات على 15 شركة و114 شخصية روسية

أخبار روسيا

كندا تفرض عقوبات على 15 شركة و114 شخصية روسية
Globallookpress Moritz Wolf
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أعلنت الخارجية الكندية فرض عقوبات على 15 شركة و114 شخصية روسية بسبب احتجاز 3 سفن أوكرانية وطواقمها في مضيق كيرتش بعد عبورها للحدود الروسية بصورة غير شرعية.

وقالت الخارجية الكندية في بيان لها إن "هذه العقوبات تأتي ردا على أعمال روسيا العسكرية تجاه 3 سفن أوكرانية واحتجاز البحارة الأوكرانيين في البحر الأسود في نوفمبر 2018".

كما أعلنت كندا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الروسية بسبب ما وصفته بـ "استمرار احتلال القرم وزعزعة الاستقرار شرقي أوكرانيا".

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ومن بين الشركات التي طالتها العقوبات الكندية "سوخوي" و"توبوليف" و"ميغ" لصناعة الطائرات و"سيلوفييه ماشيني" و"ستروي مونتاج غاز" وغيرها.

وشملت العقوبات أيضا رئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين وقائد الحرس الوطني الروسي فكتور زولوتوف والرئيس السابق لشركة السكك الحديدية الروسية فلاديمير ياكونين ومدير مصرف "في تي بي" أندريه كوستين وبعض المسؤولين والبرلمانيين.

المصدر: نوفوستي

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