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الاتحاد الأوروبي يدرج 8 شخصيات روسية على قائمة عقوباته

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يدرج 8 شخصيات روسية على قائمة عقوباته
Reuters
الاتحاد الأوروبي يدرج 8 شخصيات روسية على قائمة عقوباته
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وسع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة قائمة عقوباته ضد روسيا، لتضم 8 شخصيات روسية بينها مسؤولون أمنيون، وذلك على خلفية استفزاز أوكرانيا في مضيق كيرتش بالبحر الأسود.

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ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد، وبين الشخصيات التي تم إدراجها في العقوبات، قائد قوات الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية، وقائد قوات حرس الحدود في القرم.

وأرجع الاتحاد فرض العقوبات هذه لحادث مضيق كيرتش في 25 نوفمبر الماضي، حيث احتجز خفر السواحل الروسي 3 سفن حربية أوكرانية، واعتقل طواقمها بعد أن انتهكت المياه الروسية.

المصدر: "تاس"

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