محكمة روسية تمدد حبس البحارة الأوكرانيين

قررت محكمة "ليفورتوفسكي" بموسكو تمديد حبس 12 من البحارة الأوكرانيين المعتقلين لعبورهم الحدود الروسية بصورة غير شرعية.

وأعلنت القاضية يلينا كانيفا عن قرار المحكمة تمديد حبس البحارة حتى 24 أبريل المقبل.

وعقدت جلسة المحكمة وراء الأبواب المغلقة بعد زيارة أهالي البحارة والمفوضة الأوكرانية لحقوق الإنسان للمعتقلين.

ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن البحارة الـ 12 الآخرين في وقت لاحق.

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وأعلن فريق الدفاع للبحارة الأوكرانيين أنه سيطعن بقرار تمديد حبسهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يذكر أن القوات الروسية احتجزت يوم 25 نوفمبر الماضي 3 سفن أوكرانية، على متنها 24 من البحارة، في مضيق كيرتش بعد عبورهم الحدود الروسية بصورة غير شرعية. وقررت المحكمة حبسهم حتى 25 يناير على ذمة التحقيق.

المصدر: وكالات