روسيا تطلق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في 2019

أطلقت روسيا مساء الخميس، الصاروخ الفضائي "سوسوز – أف غا"، والذي حمل المركبة الفضائية "سويوز – أم أس 12"، وعلى متنها ثلاثة من رواد الفضاء روسي وأمريكيان.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية، إلى أن الإطلاق جرى بنجاح في الساعة 22:14 بتوقيت موسكو، من قاعدة بيكانور في كازاخستان، مؤكدة أن المركبة ستلتحم بالمحطة الفضائية العالمية، وأن مهمة البعثة هي إجراء اختبارات في العلوم التطبيقية.

وجرى التخطيط لرحلة المركبة الفضائية إلى المحطة الدولية، وفقا لخطة قصيرة مدتها 6 ساعات، إذ ستقوم المركبة "سويوز"، بأربعة دورات حول الأرض، في حين يشير المخطط التقليدي إلى أن الرحلة ستستغرق يومين إلى المحطة.

والرحلة هي الأولى المسيرة منذ بداية العام الجاري، وستنطلق من المنصة "غوغارينسكي ستارت"، في قاعدة بيكانور الفضائية في الساعة 22:14 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تلتحم المركبة بالمحطة الدولية في 4:07 صباحا من اليوم التالي.

إقرأ المزيد

وتقل المركبة الفضائية على متنها رواد الفضاء الروسي ألكسي أفتشينين، والأمريكيين نيك هيغ وكريستينا كوخ.

وأطلقت في العام 2019، رحلتان غير مأهولتين، نقلت الأولى القمر الصناعي المصري "إيجبت سات Egyptsat-A"، فيا نقلت الثانية ستة أقمار صناعية تابعة لمنظومة الإنترنيت"OneWeb"، لتغطية الخدمة في كافة أنحاء العالم.

وسيقوم طاقم رواد الفضاء بـ49 تجربة في العلوم التطبيقية، يشارك رواد المحطة الفضائية في 45 من التجارب.

المصدر: تاس