روسيا تحضر لإطلاق قمر "إيجيبت سات A" المصري في الـ21 من الشهر

أعلن حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية أنه تقرر إطلاق القمر الاصطناعي المصري "إيجيبت سات A" من مطار بايكانور الفضائي في كازاخستان في الـ21 من الشهر الجاري.

وقال الشافعي في حديث لـRT إن وفدا مصريا رفيعا سيحضر الإطلاق، وأن القمر الجديد الذي شارك في مشروعه مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين، يتميز عن سابقه بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر.

RT

وأضاف الشافعي أنه تم الانتهاء من تصنيع القمر واختباراته نهاية الشهر الماضي، وجرى نقله بطائرة خاصة من روسيا إلى بيكانور حيث شهد الفريق المصري عمليات الاختبارات النهائية له، ودمج القمر بصاروخ الإطلاق الروسي من طراز "سيوز".

وذكر أن الوفد المصري سيرافق أعمال نقل الصاروخ والقمر من صالة التجميع عن طريق سكك حديدية إلى منصة الإطلاق حيث يجرى تزويد الصاروخ بالوقود تمهيدا لإطلاقه.

وحول استخدامات القمر أوضح الشافعي أنه سيتيح لمصر إمكانيات التخطيط العمراني بصور عالية الدقة للأرض ورصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضي الدولة، ومتابعة التركيب والنمو المحصولي ومتابعة مسارات البحار والأنهار ومجاري المياه.

وحول علاقة القمر باختيار مصر مقرا للوكالة الإفريقية للفضاء، رجح الشافعي أن تعلن مصر إتاحة تقديم الخدمات الفضائية التي سيتم الحصول عليها عبر القمر المصري لجميع الدول الإفريقية لمعاونتها في تقييم ومتابعة وإدارة مواردها واستثماراتها.

وكانت الهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء قد وقعت في نهاية 2016 مع مؤسسة "إينرغيا" الروسية عقدا لتصنيع القمر الجديد "إيجيبت سات A" بمشاركة مجموعة من الباحثين والمهندسين المصريين ممن شاركوا في تصنيع القمر المصري السابق.

المصدر: RT