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روسيا تحظر تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس" في أجوائها

تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق روسيا بموجب "السماء المفتوحة"

أخبار روسيا

تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق روسيا بموجب
AFP
صورة ارشيفية لطائرة استطلاع امريكية
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نفذت طائرة عسكرية أمريكية رحلة مراقبة متفق عليها فوق أراضي روسيا، وذلك في إطار اتفاقية "السماء المفتوحة".

وأفاد موقع PlaneRadar المختص في مراقبة التحليقات الجوية، بأنه تمت ملاحظة طائرة من طراز Boeing OC-135B تحمل الرقم 61-2670 وهي تحلق في الساعة 06:35 من صباح اليوم بتوقيت موسكو فوق مدينة تشيتا، في الشرق الأقصى الروسي.

وطائرة Boeing OS-135B، غير مخصصة لحمل الأسلحة ومرت عبر فحص دولي بمشاركة خبراء روس بما يستثني استخدام أي معدات فيها لم تنص عليها الاتفاقية.

وتم في 13 مارس تنفيذ تحليق مماثل فوق مدينة كومسومولسك على آمور شرقي روسيا كذلك، نفذته نفس الطائرة المذكورة.

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وتم التوقيع على اتفاقية "السماء المفتوحة" بين الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992، ضمن إجراءات تعزيز الثقة المتبادلة في أوروبا بعد الحرب الباردة.

وبين الدول الأعضاء في الاتفاقية، معظم بلدان الناتو وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا وجورجيا والبوسنة والسويد وفنلندا.

وفي إطار الاتفاقية، يمكن للدول الموقعة عليها تنفيذ تحليق استطلاعي فوق أراضي الدول الأخرى الأعضاء، وجمع المعلومات عن قواتها في تقليد متبادل ومحكوم بجملة من المعايير والأحكام.

المصدر: "نوفوستي"

 

 

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