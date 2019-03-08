 
مباشر

بوتين يهنئ النساء الروسيات بعيد المرأة العالمي

أخبار روسيا

بوتين يهنئ النساء الروسيات بعيد المرأة العالمي
Sputnik Alexei Druzhinin
بوتين خلال اجتماع مع رائدات أعمال من المناطق الروسية، مدينة سمارا، روسيا، 7 مارس 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lk4g

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء الروسيات بعيد المرأة العالمي، مشيرا إلى قدرتهن على الإبداع وغناهن الروحي غير المحدود.

إقرأ المزيد
باقات من زهور الأقحوان الأحمر
مناسبة للعرفان والاعتراف.. العالم يحتفل بعيد المرأة

وقال بوتين في تهنئته الرسمية، اليوم الجمعة: "أهنئكن بعيد المرأة العالمي. وهو العيد الذي نحبه جميعا. وهذا اليوم الربيعي مليء دائما بالزهور والهدايا وتضيئ نوره فرحة نسائنا ونور ابتساماتكن".

وأشار إلى أن كل الرجال يستعجلون في مثل هذا اليوم للتعبير عن احترامهم للنساء وعن شكرهم تجاه أمهاتهم وزوجاتهم وجداتهم وأخواتهم وزميلاتهم وبناتهم.

وأضاف: "نعرف أن غناكن الروحي ليست له أي حدود. نعم، هذا ما وهبته لكُنِّ الطبيعة. لكنكن، النساء العزيزات، تضاعفن هذه الهبة بمقدار مئة مرة في معاملتكن تجاه العمل والأقرباء".

وشدد بوتين على أنه من الصعب جدا تصور تاريخ روسيا وتطورها دون القسط الهام للنساء الروسيات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. تهنئة بوتين للنساء بيومهن العالمي