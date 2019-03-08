بوتين يهنئ النساء الروسيات بعيد المرأة العالمي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء الروسيات بعيد المرأة العالمي، مشيرا إلى قدرتهن على الإبداع وغناهن الروحي غير المحدود.

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وقال بوتين في تهنئته الرسمية، اليوم الجمعة: "أهنئكن بعيد المرأة العالمي. وهو العيد الذي نحبه جميعا. وهذا اليوم الربيعي مليء دائما بالزهور والهدايا وتضيئ نوره فرحة نسائنا ونور ابتساماتكن".

وأشار إلى أن كل الرجال يستعجلون في مثل هذا اليوم للتعبير عن احترامهم للنساء وعن شكرهم تجاه أمهاتهم وزوجاتهم وجداتهم وأخواتهم وزميلاتهم وبناتهم.

وأضاف: "نعرف أن غناكن الروحي ليست له أي حدود. نعم، هذا ما وهبته لكُنِّ الطبيعة. لكنكن، النساء العزيزات، تضاعفن هذه الهبة بمقدار مئة مرة في معاملتكن تجاه العمل والأقرباء".

وشدد بوتين على أنه من الصعب جدا تصور تاريخ روسيا وتطورها دون القسط الهام للنساء الروسيات.

المصدر: نوفوستي