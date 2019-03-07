تركيا: سنستلم الدفعة الأولى من "إس-400" في يوليو

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الخميس، أن بلاده تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومات "إس 400" للدفاع الصاروخي الروسية الصيف المقبل، مؤكدا أن شراءها في مصلحة بلاده.

وأوضح أوقطاي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الخميس، أن تركيا "تقوم بما تقتضيه مصالحها" فيما يتعلق بشراء منظومات "إس-400"، و"هي من تختار وتتخذ القرار".

وأضاف أن شراء تركيا لـ"إس-400" الروسية "لا يعني تخليها" عن شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مبينا: "نحن بحاجة إليها، وإذا تحققت شروطنا يمكننا التفاوض لشرائها".

وتابع في هذا السياق: "تركيا تقوم بما يلزم في حال توقيعها اتفاقية ما، ولا تتخذ مواقف متعنتة".

كما توقع نائب الرئيس التركي أن تستلم بلادها الدفعة الأولى من المنظومات الصاروخية الروسية في يوليو 2019.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة مرارا السلطات التركية من شراء منظومات "إس-400" من روسيا، مهددة تركيا بفرض عقوبات عليها تشمل إلغاء الصفقة حول تزويدها بمقاتلات "F-35".

لكن تركيا أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، رجب طيب أردوغان، أن الصفقة مع روسيا المبرمة في 2017 لا رجعة عنها ومسألة الانسحاب منها ليست قائمة على الإطلاق، متعهدة باتخاذ إجراءات جوابية ردا على أي عقوبات أمريكية في هذا السياق.

المصدر: الأناضول + وكالات