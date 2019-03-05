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مراهق يطلق النار على خمسة من زملائه من مسدس ضغط جنوبي روسيا

أخبار روسيا

مراهق يطلق النار على خمسة من زملائه من مسدس ضغط جنوبي روسيا
Sputnik
مسدس ضغط - ارشيف
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استهدف تلميذ في المدرسة رقم 10 في بلدة أوختانيزوفسكايا بمنطقة تيمريوك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا فريقا من زملائه بمسدس ضغط، وأصاب خمسة منهم بجروح.

وقال مصدر في إدارة المنطقة: "أحضر التلميذ، وهو من مواليد 2004 معه إلى المدرسة مسدس ضغط، وبعد انتهاء الدروس، وقع خلاف بينه وبين مجموعة من زملائه لبسبب "مالي"، ما دفعه لإطلاق النار عليهم".

وأشار المصدر إلى أن، الجاني أصاب خمسة من رفاقه بجروح وبعد ذلك ألقى المسدس في مجاري الصرف الصحي، لإخفاء الدليل كما شاهد في الأفلام البوليسية.

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وأكدت مديرية الشرطة الإقليمية وقوع الحادث وقال أحد رجال الشرطة: "وقع الحادث في الساعة 11:30 من صباح الاثنين. وأصاب الفتى البالغ 15 عاما خمسة من زملائه، إصاباتهم جميعا طفيفة".

المصدر: إنترفاكس

 

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