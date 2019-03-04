26 طلب براءة تسجيل "نوفيتشوك" في روسيا

أعلنت الهيئة الروسية للملكية الفكرية، أنها تلقت منذ تسميم سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، 26 طلبا لتسجيل علامة تجارية باسم "نوفيتشوك"، وهو الغاز المزعوم الذي تسمم به سكريبال.

وأشارت "روس باتينت" إلى أن معظم العلامات التجارية المذكورة تتعلق بالمنتجات الغذائية وأنها تلقت العام الماضي خمسة طلبات لتسجيل علامات تجارية باسم "نوفيتشوك" تتعلق بمشروبات روحية ومنتجات صيدلانية.

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وفي 4 مارس الماضي، وجد العميل البريطاني السابق سكريبال وابنته يوليا ذات الـ33 عاما مغمى عليهما في الشارع في سالزبري إثر تسميمهما بمادة مجهولة، تزعم لندن أنها غاز "نوفيتشوك" الروسي، وتم نقلهما والشرطي الذي عثر عليهما إلى المستشفى بحالة حرجة.

وتتهم السلطات البريطانية المخابرات الروسية بتسميم سكريبال وابنته، فيما تنفي موسكو جملة وتفصيلا أي ضلوع لها في الحادث، وتؤكد أن مختبراتها لم تركّب أصلا أي مادة سامة من هذا النوع وبهذا الاسم المختلق، الذي يثير السخرية في الأوساط الروسية لسذاجة بدعته.

المصدر: "نوفوستي"