الموت يغيب عالم الفيزياء الروسي الشهير جوريس ألفيوروف

انتقل إلى العالم الآخر، العالم الروسي المعروف الأكاديمي جوريس ألفيوروف عن عمر ناهز 89 عاما. الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء وأشهر العلماء في مجال الليزر.

وقالت زوجته، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن زوجها توفي في سان بطرسبورغ اليوم.

والفقيد من مواليد مدينة فيتبسك البيلاروسية، بتاريخ 15 مارس عام 1930.

ونال ألفيوروف جائزة نوبل في مجال الفيزياء عام 2000، لقاء تصميمه أشباه النواقل للهياكل المغايرة وتكوين مكونات البصريات الدقيقة والإلكترونية السريعة.

وللفقيد أعمال واختراعات ضخمة في مجال تكنولوجيات النانو.

ومارس ألفيوروف نشاطات اجتماعية وعلمية وسياسية في روسيا، إذ كان عام 1989 عضوا في مجلس السوفيت الأعلى، وفي عام 1995 تم انتخابه في مجلس الدوما عن حزب "بيتنا – روسيا". وفي 1999 و2003 و2007 و2011 و2016، تم انتخابه لعضوية مجلس الدوما عن الحزب الشيوعي.

واعتبارا من عام 1991 وإلى عام 2017، شغل ألفيوروف، منصب نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، وهو عضو أجنبي في أكاديمية العلوم الأمريكية، منذ عام 1990، وفي الأكاديمية الهندسية الأمريكية منذ عام 1990. وهو كذلك عضو أجنبي في أكاديمية العلوم الصينية وأكاديميات العلوم في كل من بيلاروس وأذربيجان ومولدوفا وبلغاريا وغيرها.

المصدر: وكالات