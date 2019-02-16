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لافروف يلتقي نظيره السوداني على هامش مؤتمر ميونخ

أخبار روسيا

لافروف يلتقي نظيره السوداني على هامش مؤتمر ميونخ
Sputnik
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم سلسلة من اللقاءات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع رؤساء عدد من الوفود المشاركة وبينهم وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الدخيري.

وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين.

والتقى لافروف اليوم، كذلك رئيس جمهورية صربيا  ألكسندر فوتشيتش، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية.

وعلى هامش المؤتمر التقى لافروف كذلك رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون وتبادل معه الآراء حول بعض القضايا الملحة في العلاقات الثنائية.

كما التقى رئيس كتلة "حزب الشعب الأوروبي" في البرلمان الأوروبي مانفريد وبحث الجانبان العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات 

 

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