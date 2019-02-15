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شركة "كالاشنيكوف" لا تصنع الأسلحة فقط!

أخبار روسيا

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Sputnik
ميخائيل كالاشنيكوف
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أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، سيرغي تشميزوف، أن شركة "كالاشنيكوف" الروسية الشهيرة تعتبر من أبرز المصنعين حاليا، فهي لا تبيع الأسلحة للجيش فقط.

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وقال تشميزوف في حديث لـRT: "إذا كانت لديكم إمكانية فاذهبوا وشاهدوا هذه الشركة، هي فعلا رائعة جدا ولا تصنع الأسلحة الخفيفة للجيش فحسب وإنما الأسلحة الرياضية وأسلحة الصيد، بالإضافة إلى أننا استأنفنا صناعة الدراجات النارية من طراز "إيج" والتي كانت تصنع في حقبة الاتحاد السوفيتي."

وتابع: "اليوم استعدنا صناعة الدراجات النارية، بما فيها تلك التي تعمل بالمحركات الكهربائية ويجري توريدها إلى الجيش وتباع للمواطنين أيضا كمنتجات مدنية."

وأشار إلى أن هذه الشركة تنتج أيضا الطائرات من دون طيار والقوارب بطرازات مختلفة.

المصدر: RT

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