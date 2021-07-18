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وضع صحي كارثي في تونس.. من يوقف كورونا؟

أخبار العالم العربي

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تشهد تونس هذه الأيام ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وعدد الوفيات، ونقصا حادا في الأوكسجين والمعدات الضرورية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين.

السلطات التونسية تمكنت من تأمين كميات معتبرة من المساعدات الأجنبية ، فيما انضم الجيش الى الجهود المبذولة من أجل توزيع اللقاحات على المواطنين وإيصال عبوات الأوكسجين الى المستشفيات.. ورغم كل الجهود المبذولة مازالت الأرقام في تصاعد، وتكافح تونس بقوة من أجل كبح جماح الفيروس، وإنقاذ الأرواح..

فما هي الأسباب وراء هذا الارتفاع الحاد؟ وكيف يمكن تجاوز هذا الوضع الحرج؟  

   

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