وزير خارجية الجزائر يتهم المغرب بالتآمر والاستقواء بإسرائيل ضد بلاده ويرفض تدخل فرنسا بشؤون الجزائر
لقاء RT مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
وزير الخارجية الجزائري لـ :RTالجزائر لا تمارس دبلوماسية مكبر الصوت
لعمامرة لـ :RTنرفض التدخل في شؤوننا الداخلية خاصة من مستعمر الأمس
لعمامرة لـ :RTقرار غلق مجالنا الجوي أمام الطائرات الفرنسية سيادي ويأتي ردا على العنف اللفظي
لعمامرة لـ :RTلا نحبذ أي تواجد عسكري في إفريقيا ونعترف بحق الدول الصديقة في اتخاذ ترتيبات للدفاع عن نفسها
لعمامرة لـ :RTتربطنا علاقة تاريخية بروسيا واتفاق استراتيجي ونتشاور بشأن القضايا الإفريقية
لعمامرة لـ :RTالجزائر في تشاور دائم وجاد مع روسيا في قضايا تمس بمصالح موسكو
لعمامرة لـ :RTنعتبر تصريحات فرنسا بشأن مالي تدخلا في شؤونها الداخلية وعبرنا عن تضامننا معها
لعمامرة لـ :RTلقاء دول الجوار الليبي في الجزائر كان نقطة تحول
لعمامرة لـ :RTعلى ليبيا أن تتخذ إجراءات لتجريد الميليشيات من السلاح وفق ما تقتضيه سيادتها
لعمامرة لـ :RTلا يجب إجلاء الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا على حساب أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة
لعمامرة لـ :RTالرباط ذهبت بعيدا في تآمرها على الجزائر واستخدام جماعات إرهابية لضرب استقرارها من الداخل
لعمامرة لـ :RTالمغرب وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل ولفتنا إلى أن ما يقوم به خطير وغير مقبول
لعمامرة لـ :RTالمسؤول عن جعل المنطقة مفتوحة على المجهول هو احتلال المغرب للصحراء الغربية
لعمامرة لـ :RTعلاقاتنا طبيعية وقديمة مع إيران ولدينا مصالح ضمن أوبك
لعمامرة لـ :RTلا نرى أن التطبيع هو الطريق الأمثل لحل القضية الفلسطينية
لعمامرة لـ :RTنحن مع السلام العادل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي
لعمامرة لـ :RTمشاركة سوريا بالقمة العربية القادمة مرتبطة بالمشاورات ونأمل أن تشارك
لعمامرة لـ :RTملف سد النهضة معقد وفيه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود
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