وزير خارجية الجزائر يتهم المغرب بالتآمر والاستقواء بإسرائيل ضد بلاده ويرفض تدخل فرنسا بشؤون الجزائر

لقاء RT مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

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وزير الخارجية الجزائري لـ :RTالجزائر لا تمارس دبلوماسية مكبر الصوت

لعمامرة لـ :RTنرفض التدخل في شؤوننا الداخلية خاصة من مستعمر الأمس

لعمامرة لـ :RTقرار غلق مجالنا الجوي أمام الطائرات الفرنسية سيادي ويأتي ردا على العنف اللفظي

لعمامرة لـ :RTلا نحبذ أي تواجد عسكري في إفريقيا ونعترف بحق الدول الصديقة في اتخاذ ترتيبات للدفاع عن نفسها

لعمامرة لـ :RTتربطنا علاقة تاريخية بروسيا واتفاق استراتيجي ونتشاور بشأن القضايا الإفريقية

لعمامرة لـ :RTالجزائر في تشاور دائم وجاد مع روسيا في قضايا تمس بمصالح موسكو

لعمامرة لـ :RTنعتبر تصريحات فرنسا بشأن مالي تدخلا في شؤونها الداخلية وعبرنا عن تضامننا معها

لعمامرة لـ :RTلقاء دول الجوار الليبي في الجزائر كان نقطة تحول

لعمامرة لـ :RTعلى ليبيا أن تتخذ إجراءات لتجريد الميليشيات من السلاح وفق ما تقتضيه سيادتها

لعمامرة لـ :RTلا يجب إجلاء الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا على حساب أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة

لعمامرة لـ :RTالرباط ذهبت بعيدا في تآمرها على الجزائر واستخدام جماعات إرهابية لضرب استقرارها من الداخل

لعمامرة لـ :RTالمغرب وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل ولفتنا إلى أن ما يقوم به خطير وغير مقبول

لعمامرة لـ :RTالمسؤول عن جعل المنطقة مفتوحة على المجهول هو احتلال المغرب للصحراء الغربية

لعمامرة لـ :RTعلاقاتنا طبيعية وقديمة مع إيران ولدينا مصالح ضمن أوبك

لعمامرة لـ :RTلا نرى أن التطبيع هو الطريق الأمثل لحل القضية الفلسطينية

لعمامرة لـ :RTنحن مع السلام العادل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي

لعمامرة لـ :RTمشاركة سوريا بالقمة العربية القادمة مرتبطة بالمشاورات ونأمل أن تشارك

لعمامرة لـ :RTملف سد النهضة معقد وفيه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود