هل يعترف الغرب بحكم طالبان في أفغانستان؟

عود على بدء.. أيام بل ساعات قليلة كانت كفيلة بإعادة عقارب الساعة عشرين عاما إلى الوراء

حركة طالبان تسيطر على العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة تذكر، وتبشر بإعلانها إقامة دولة الإمارة الإسلامية، فيما الرئيس الأفغاني أشرف غني يغادر البلاد لتجنب إراقة الدماء كما قال

وبينما دافعت الخارجية الأمريكية عن هذه الحصيلة بالقول أن لا مصلحة أمريكية في البقاء بأفغانستان، صدرت ردود فعل دولية واسعة في محاولة لإيجاد مخرج لكيفية التعامل مع الواقع الأفغاني المستجد

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