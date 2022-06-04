هل يشن الجيش التركي عملية عسكرية شمال سوريا؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بقرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق ثلاثين كيلومترا بشمال سوريا

وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج ممن وصفهم بالإرهابيين...



الجيش التركي قصف عددًا من مواقعِ المقاتلين الأكراد شمالي سوريا.. وأفاد مراسلنا بوقوعِ ست إصابات في صفوف الجيش السوري جراء قصف تركي لقرية أم الكيف قرب تل تمر في محافظة الحسكة.

عملية عبرت واشنطن عن رفضها مسبقا، بينما أعربت موسكو عن أملها ألا تنفذ أنقرة أعمالا تؤدي الى تدهور أمني خطير في المنطقة.. يأتي ذلك قبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى تركيا من المتوقع أن تبحث هذا الملف الى جانب ملفات أخرى..

فهل تنفذ أنقرة وعيدها بالسيطرة على المزيد من الاراضي السورية؟

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