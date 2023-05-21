هل يدفع اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى لانتفاضة فلسطينية ثالثة؟

جلسة حكومية داخل نفق أسفل الناحية الغربية من المسجد الأقصى احتفاء بالذكرى الـسادسة والخمسين لاحتلال القدس.

هناك اجتمع بنيامين نتياهو مع الحكومة الإسرائيلية وذلك بعد ساعات من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعشرات المستوطنين ساحات المسجد .ومن هناك يؤكد بن غفير ويقول: أنا سعيد بتواجدي في جبل الهيكل، المكان الأكثر أهمية بالنسبة لليهود.. كل تهديدات حماس لن تنجح وأنا أهنئ جنود وشرطة إسرائيل على عملهم المذهل. اقتحامات واجتماعات إسرائيلية تلتها إدانات فلسطينية وتنديدات عربية قديمة جديدة.

نسأل أكثر عن هذه الاستفزازات الاسرئايلية.. ما الهدف والتداعيات؟