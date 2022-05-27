هل يتحول عدوان الغرب ضد روسيا إلى حرب شاملة؟

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الضغوط الغربية على روسيا بالعدوان، وأشار خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الى مزايا الاندماج الاقتصادي في ظل مواجهة

ما قال إنه عدوان عملي من جانب عدد من الدول غير الصديقة.. وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال بدوره إن الغرب أعلن حربا شاملة وطويلة الأمد على العالم الروسي كله. وأن الأمر بلغ حد العبثية..

وأضاف قائلا إن الغرب لا يتخلى عن محاولات إثارة الخلاف بين شعوب الاتحاد السوفييتي السابق وذلك باستخدام تفسيرات مغرضة ومغلوطة للتاريخ.. كما أنه ضاعف من جهوده لاحتواء روسيا باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات معتبرا أن هذه الحرب الشاملة طويلة الامد.. جاء ذلك في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر حذر فيها الدول الغربية من مغبة تجاهل مكانة روسيا التاريخية في الأمن الأوروبي، وعواقب إطالة امد الحرب في اوكرانيا على القارة الأوروبية

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