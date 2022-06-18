هل يؤدي ضخ الأسلحة لكييف لصدام روسي أمريكي؟

حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف من أن يؤدي ضخ الأسلحة الأمريكية إلى كييف لمواجهة عسكرية مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين، لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وقال أنطونوف في مقالة نشرها بمجلة "نيوزويك" الأمريكية إن قِصَرَ نظر المسؤولين الأمريكيين في الظروف الراهنة من شأنه تصعيدُ التوتر، مشيرا إلى أن النخبة الأمريكية مهووسةٌ بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ما يدفعها إلى مواصلة ضخ الأسلحة الخطرة إلى نظام كييف.. وأضاف أن تصرفات واشنطن لن تؤثر بأي حال من الأحوال على إنجاز المهام المحددة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعيا واشنطن إلى التخلي عن أوهام إلحاق الهزيمة بروسيا، وأكد عدم وجود بديل عن العلاقات البراغماتية بين الجانبين..

فهل يؤدي الصراع في أوكرانيا الى صدام مباشر بين القوتين؟

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