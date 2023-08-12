هل تنهي صواريخ حزب الله الجديدة قوة الردع الإسرائيلية؟

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، مشاهد تعرض للمرة الأولى، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة، وذلك ضمن تدريبات عناصر الحزب على السلاح المضاد للدروع.

وأكد أحد قادته في تصريحات إعلامية أن الحزب أكمل التحضيرات والمعدات اللازمة لترجمة وعد أمينه العام حسن نصرالله ، بأن يرى العالم على الهواء مباشرة هزيمة الجيش الإسرائيلي في أي مواجهة مقبلة .

في المقابل أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جولة على الحدود مع لبنان في الثامن من أغسطس الجاري، وحذّر من إعادة لبنان الى العصر الحجري إن هوجمت إسرائيل..

يأتي ذلك في سياق توتر متزايد على الحدود وخلاف بين الجانبين حول جدار أمني تبنيه إسرائيل في قرية الغجر..

فهل تغيرت معادلة الردع بين حزب وإسرائيل بعد 17 عاما من حرب تموز؟

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